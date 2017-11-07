朴子配天宮失百年香爐 信徒懸賞百萬協尋

2017-11-07

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣縣定古蹟朴子配天宮的鎮殿媽香爐，估計有百年歷史，卻在民國101年不翼而飛後下落不明，信徒一直不捨；前台灣省諮議員黃文峯昨在臉書發文懸賞100萬元，呼籲全民抓賊，找回信徒心目中無價之寶的百年老香爐。

300年古蹟翻修 香爐失竊

配天宮總幹事丁廣穎說，有300多年歷史的配天宮，因梁柱腐朽、漏水等問題，97年起斥資9000萬元大整修，動工前曾商請雲林科技大學文化資產維護系教授曾永寬，率團隊清查廟內古文物並列冊管理，後來失竊的鎮殿媽香爐並未列入。

前配天宮董事長、現任朴子市長王如經表示，任內發生鎮殿媽香爐被竊事件，一直是他心中的痛，由於當時鎮殿媽進行修復，主用途插香環的香爐因影響動線，暫時移至辦公桌上，未料於101年2月17日被偷，當時希望行竊者能良心發現，主動歸還，延至3天後的20日才報警；朴子警分局長張桂霖說，舊案重提，警方會鍥而不捨地追查。

黃文峯在臉書貼文表示，遭竊的配天宮鎮殿媽香爐，正面寫著「朴子街頂灰磘」、中間有「天上聖母」、「丁和興第子叩」等字樣，提耳則寫「辛酉年」，經查朴子街是日治時代大正9年（西元1920年）設立，翌年就是辛酉年。

偷竊者若歸還 也有酬金50萬

黃說，原以為鎮殿媽香爐是大正10年信徒所獻，訪談耆老與資深香爐工藝師，大多強調失竊的鎮殿媽香爐，應是清咸豐年間（1861年）製造，迄今有上百年歷史。

黃文峯強調，被竊香爐是相當珍貴的古文物，也是媽祖信仰的一環，身為媽祖信徒，感到很不捨，因而個人提供100萬元賞金抓賊，如偷竊者願意歸還，他也會給50萬元「酬金」。