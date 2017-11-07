少年頭骨碎裂 靠足球夢奇蹟復元

2017-11-07

〔記者翁聿煌／新北報導〕堅持夢想，你願意付出什麼樣的毅力和代價？

十六歲少年楊睿愷從小迷上足球，希望能和偶像、足球名將「Ｃ羅」一樣風靡球場，但他去年赴中國足球學校受訓，正當前途看好之際，今年初卻不慎從宿舍失足跌落，造成頭骨右側碎裂，醫生認為救回也恐怕半身癱瘓，但楊睿愷返台治療並積極復健，不僅重新站起來，更重返球場繼續奔馳，親友和醫生都驚嘆「這是奇蹟」！

教導楊睿愷踢足球的LION足球俱樂部教練衛政男表示，重回球場的睿愷，眼神充滿對足球的熱情，但爸媽很擔心兒子激烈推擠衝撞和跌倒，會影響腦部復元；然而睿愷只要一上場就全力以赴，甚至許願「再過半年想重回足球學校」，讓媽媽紅了眼眶，既期待兒子恢復健康，卻又怕他辛苦。

楊睿愷從幼稚園起踢足球，衛政男說，睿愷的體力佳、速度快，身體協調性高，他擔任LION的隊長，以身作則教菜鳥球員技巧、安慰跌倒的小球員，球技好又親切的風範，被視為偶像。為了磨練，睿愷主動向家人表達想到中國念足球學校，去年還獲得全校「最佳進步獎」。

未料今年三月，他不慎從校舍三樓陽台跌落二樓地面，頭部直接著地而頭骨碎裂，動完手術仍昏迷，醫生一度判定不樂觀，請家人「做好心理準備」；幸好後來手術順利，但醫生擔心會左半身癱瘓，家人將他接回台灣治療。

楊睿愷返台後住進台大醫院，裝上鈦合金材質的頭蓋骨，住院兩個多月進行物理、職能和心智復健，醫師在他出院時說，「恐怕無法再踢球了！」但睿愷不願認輸，強忍疼痛努力復健，三個月後竟重回球場，讓大家驚訝地說不出話。

台大醫院神經外科醫師楊士弘說，收治睿愷時，他的腦部積水、半身癱瘓、反應遲緩，難以想像如今不僅能走路、還能踢足球，真是奇蹟！

十月廿一日在台北市舉辦的「夢想盃足球賽」，主辦單位邀請楊睿愷擔任代言人，他再度告訴爸媽，想趕快重回足球學校。媽媽非常不捨，但睿愷反問，「妳不是教我不要輕易放棄夢想嗎？」為了圓夢，楊睿愷堅持到底，正向的人生觀令人動容。