技專考招新制 被批違背技職理念

2017-11-07

〔記者林曉雲／台北報導〕預計一○八年上路的十二年國教高職農業群新課綱，全國教師總工會昨代一群高職農業群科老師向教育部陳情，質疑新課綱將農業群的「共同核心能力養成課程」加深加廣，是走回傳統不分科之老路，無視園藝科、農經科、森林科、畜產保健科等不同類科專業知能及技術內涵差異大，有違「專業分工」的新時代思維，不利學生學習。

高職農業群新課綱有違專業分工

此外，預計一一一年上路的技專考招新制，包括「取消乙級證照技優甄審資格」及「全面實施實作評量」等重大變革，要以統一實作評量取代職業證照制度，全教總昨也痛批是公然違背總統蔡英文強調「務實致用」和「產業連結」的技職教育理念，懇請教育部長潘文忠饒了技職孩子。

全教總理事長張旭政表示，教育部訂定高職等技術型高中教育目標，強調要培養專業技能以符合產業需求，但高職農業群新課綱卻加重共同核心能力課程，排擠學生選修學群專業科別課程的空間，有違「專業分工」，更無法彰顯技職教育實作導向的課程特色。

全教總高中職委員會主委陳建志也批新課綱重覆又累贅，造成各科可排入的專業科目時數不足，例如部定必修實習科目中的「植物栽培實習」及農林牧場管理實習中的「農園場實習」，均有「病蟲害」管理或防治，又與該領域的「植物保護實習」多有重覆，即為一例。

教部：專業實習仍由各校自訂

教育部技職司長楊玉惠表示，新課綱未變總學分，因以往學校多把校訂學分拿去開升學課，為加強高職實作力，因此把以往專業及實習科目較交集的十五至卅學分設為部定必修必考，加強共同核心能力，校訂學分才降為四十四至八十一學分，專業實習科目仍由學校自訂，但也需回歸務實致用。