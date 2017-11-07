玉山計畫招攬青年學者 每年最高補助300萬

2017-11-07

〔記者林曉雲／台北報導〕回應大學校長及年輕學者建議，教育部明年推動「玉山計畫」將有重大轉變！為鼓勵招攬優秀年輕學者，將新增「玉山青年學者」，在本薪之外，每年最高補助三百萬元、一次核發五年；玉山計畫一年攬才經費十五億元，教育部也將授權大學彈性招攬人才，以提升搶才的時效性和人才的優秀性。

國際攬才經費一年15億 2成給頂大

玉山計畫除了原有的玉山學者，可加薪五百萬、最高年薪六百五十萬。教育部政次姚立德表示，另新增玉山青年學者，每年加薪一百五十萬至三百萬，凡拿到最終學歷後的十年內，即符合玉山青年學者的申請資格；例如卅五歲取得博士學歷，四十五歲前就有資格申請；而在國內外知名企業工作的優秀青年，也是對象之一，鼓勵產業人才進大學教書。

依統計，卅五至四十四歲的大專專任教師，九十七學年一萬九千七百名，一○五學年僅一萬一千四百名，台灣年輕學者人數下降。

姚立德表示，為鼓勵大學和全球競爭人才，一年十五億元國際攬才費用，兩成將撥給以往的頂尖大學，授權學校自定人選；八成經費開放給全國各校，只要找到國際知名學者，不管公私立大學，都可有玉山學者。

姚立德強調，國際攬才非專指在外國大學或機構的人才，而是指「具有國際競爭力的人才」，例如本土博士在台積電服務，也可以是玉山或青年學者的選才對象。

為加強選才彈性，教育部未規範玉山計畫資深和青年學者的比例，而是授權學校自定，以一比三比例轉換，一個玉山學者額度可聘三個青年學者。

高教深耕留才 彈薪額度可超過3萬

「高教深耕計畫」的留才部分亦有大轉變，鑑於過去彈薪幅度小，頂大彈薪有七十％在月薪僅增加兩萬元以下、彈薪經費只占五．九％，教學卓越亦同。姚立德表示，為拉高彈薪額度，教學和研究均獲補助的學校，彈薪可超過三萬元以上，加薪由教育部和學校「對出」；且為保障年輕學者，學校需列出副教授以下彈薪占比，做為審查指標之一。

清大校長賀陳弘表示，學校最清楚如何攬才，教育部授權學校是對的，且大學八成都會是招攬青年學者。高教工會秘書長陳政亮則認為，還是應增加專任教師的人數最實在。