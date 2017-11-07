「女童尿急」 行駛路肩抗罰敗訴

2017-11-07

〔記者王定傳／新北報導〕陳姓男子去年駕車行經國道五號高速公路時，因違規行駛路肩挨罰四千元，事後他提出行政訴訟抗罰，指當天是因女兒憋尿太久，不得已才開至路肩；但新北地院法官認為，尿急與緊急避難規定不符，且若按陳男說法，民眾人人都可因尿急而行駛路肩，將導致路肩功能及安全性大打折扣，據此判陳男敗訴，可上訴。

據悉，陳男去年七月十七日駕車行經國道五號北向三十三．一公里處時，因違規行駛路肩被民眾檢舉，吞下四千元罰鍰；陳男事後提起行政訴訟，強調當天路況壅塞，年僅兩歲的小女兒無論如何都不願意尿在尿布上，還頻頻詢問何時可下車尿尿，他不敢違法行駛路肩，撐了十分鐘終於看到「路肩限行大客車及往出口小車」告示，這時才緩緩駛向路肩，準備下頭城交流道。

陳男主張，當天是因特殊緊急狀況才行駛路肩，且確實依照指示下交流道，行為並非出於故意，也無過失，開罰明顯不近人情；台北市交通事件裁決所則強調，當天只有北向三十二．七公里起，至三十．六公里止，才有開放「出口小車」，陳男違規的地點只開放「大客車」通行。

法官認為，小孩尿尿並非緊急危難狀況，即使在車上也能採取應急做法解決，若依陳男所述，人人都可因尿急而違規，將嚴重影響路肩的設置目的及安全性考量。