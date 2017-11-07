探訪源興牛 李登輝好心情

2017-11-07

〔記者花孟璟／花蓮報導〕前總統李登輝退休後，發豪語「要養出台灣和牛」，向花蓮兆豐農場租牛舍養牛，並以三芝故居「源興居」將台灣和牛命名為「源興牛」。七月誕生的小牛目前已四個多月、還有二頭母牛完成配種；李前總統昨天看到牛隻健康良好，心情相當不錯，但被問到：「何時吃得到和牛」？李回答：「還沒有那麼簡單！」

李登輝昨由主導源興牛培育計畫的李登輝基金會秘書長王燕軍陪同，與夫人曾文惠女士、以及孫女李坤儀夫婦等人到花蓮，瞭解「源興牛」生長以及培育情形；兆豐農場總經理吳邦聲也行。

李前總統一行人走進牛舍參觀，四隻小牛目前身上是胎毛。王燕軍說，大約一歲九個月刮除胎毛，不久後就可以吃，「每一頭什麼時候可以產肉，都有計算好了」。

農經博士出身的李前總統，對養牛有一些想法。王也向李報告：「這些是總統之前交代的木屑」，可以當小牛的墊床。小牛目前慢慢練習與母牛分開，由於母牛看不到小牛會「該該叫」，所以小牛欄還在母牛可以看得到地方，等小牛再長大一些，就會移走。

李登輝逐一參觀牛舍，也詢問每一頭牛的健康狀況。王燕軍說，目前有種公牛、母牛共廿頭，已有兩頭完成人工取精並且配種完成，這時會以草料搭配飼料來飼育。李參觀牛舍完畢，評語是「牛都很健康，很好」。

李登輝說，牛健康最重要，目前重點「品種改良第一」、「第二飼料要有調配」；但阿輝伯也說，「牛屎很臭」，已跟飼養員交代；至於李前總統被媒體詢問：「什麼時候可以吃到和牛」？李回答：「沒有那麼簡單」！

曾文惠看到小牛在草地開心地吃草，直說很可愛，但看著牠長大，要吃真的會不捨得。基金會表示，當初從陽明山擎天崗購買日本黑牛時，就已有母牛懷胎，七月生出四頭小牛，目前小牛已四個月大，生長得相當健康；而小牛長大約需二年。