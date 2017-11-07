消基會抽驗27件食品 四成含鋁超標

2017-11-07

〔記者陳宜加、林惠琴／台北報導〕消基會昨公布含鋁食品檢驗結果，抽樣油條、海蜇皮等廿七件食品，其中有四成鋁含量超標。消基會指出，過量的鋁吃下肚，恐傷害神經系統，且各國對於食品中的鋁含量均訂有標準，反觀食藥署已兩度預告草案標準，卻遲遲不公告實施，罔顧國人健康。

消基會指出，燒餅油條、小菜海帶、涼拌海蜇皮、鬆餅、雞蛋糕、瑪芬蛋糕等，這些食物在製作過程中會用到「明礬（硫酸鋁鉀）」或「發粉」，也就是「膨脹劑」，含鋁的膨鬆劑效果好、氣孔更細膩，成本也低廉，廣泛用於食品加工。

根據食藥署「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準︱膨脹劑草案」，軟體類、甲殼類及棘皮類水產加工品、海帶，鋁殘留量應為500ppm以下；油條、油炸麵衣等膨脹食品及發糕、馬來糕、鬆餅、司康等鬆糕食品應為300ppm以下，其他糕餅產品為40ppm以下；至於醃漬蔬菜加工品則為200ppm以下。消基會今年抽樣廿七件食品，共有四件油條、五件海蜇皮、兩件烘焙食品的鋁殘留量超標。

消基會檢驗長凌永健表示，鋁吃下肚約有九十九％可代謝排出，但短時間大量累積恐傷害神經系統、增加骨質疏鬆，甚至造成失智風險。以油條為例，若以每根鋁濃度500ppm計算，50公斤成人吃四根就超出世衛標準。慢性腎臟病患者與需要經常性服用制酸劑等胃藥者，更須嚴格控制鋁攝取量。

食藥署官員回應表示，外界對於原本草案內容有疑義，因此持續溝通中，將於調整後重新預告。官員解釋，草案預告後，業者反映製作海蜇皮脫水過程通常需要使用含鋁食品添加物約○．五％以上，若限量500ppm恐影響製程，且海蜇皮食用前經水洗就可將含量降到500ppm以下，希望調整標準，食藥署將在食安優先與業者可使用範圍之間持續研議。