核二廠轉型 評估地熱鑽探

2017-11-07

〔記者楊綿傑／台北報導〕蔡政府提出二○二五年非核家園目標，除了已封存的核四，現行核電廠除役轉型也備受討論。原能會主委謝曉星昨在立法院答詢時證實，原先預計封存三年、今年底將到期的核四，還要再延至少一年。至於位於大屯火山群區域的核二廠，立委建議可轉為地熱電廠，原能會則允諾於年底前提出地熱鑽探的初步規畫案，再進行可行性評估。

核四核四封存年底到期 台電申請再延一年行政院於二○一四年宣布封存核四，封存計畫於二○一五年初獲原能會核備通過，當年七月起封存，預定為期三年，今年底將期滿。

立法院教育委員會昨審查原能會預算，面對立委詢問核四是否繼續封存？要用人民納稅錢一年一年封下去？原能會核管處長張欣指出，三年前的核四維護管理計畫是一次提出三年期，這次已有再提出一年期計畫，八月送到原能會，預計年底前審查完成。

謝曉星強調，非核家園是目標，而核四廠目前最重要的問題在於核燃料，必須想辦法運回原廠，包括輸出許可、國外廠商配合等時程，有一定程序，在台電執行完成前，原能會職責就是監督做好核四的維護管理。

立委吳思瑤質詢時，則關心核二未來用途，指有學者提出核二廠位於大屯火山群區域，估計發電量可達ＧＷ（百萬瓩）等級，因而要求原能會進行核二廠轉型為地熱電廠的研究。她並指出，台灣有四大地熱潛力區，包括宜蘭平原、大屯火山群、花東地熱區、廬山地熱區等，量能估計可達十五萬九六○○ＭＷ （千瓩），應該都是可利用方向。

謝曉星則表示，對於綠能發展，只要是可行的就應去做，年底前會向立院提出核二廠地熱鑽探的初步規畫研究方向，後續只要可行，就會爭取經費或協調台電在核二廠試驗地熱發電。