看氣溫理賠 石斑魚保單首賣

2017-11-07

〔記者蘇福男、林彥彤／綜合報導〕去年元月霸王級寒流重創南台灣養殖業，漁民損失慘重，無語問蒼天，在立委邱志偉奔走下，國內首張以溫度為理賠基準的「石斑魚溫度參數養殖水產保險」保單正式開賣，保險費率十七．一一％，漁民自付五．七％。

台灣幾乎年年都有颱風、豪雨釀災，農委會自二○一五年開始推廣農業保險，以天災保險替代現金補助。據統計，迄今以水稻保單投保件數最高，有四千六百多件，投保面積達八千五百多公頃。

農委會農金局局長許維文說明，除了十月中旬開賣的石斑魚保單外，今年還陸續推出水稻及蛋雞、肉雞的禽流感保單，先前則有以蔬果為主的梨子、芒果和釋迦等保單。農委會表示，接下來預計再推農業設施、木瓜、甜柿、香蕉和蓮霧等作物保單。

邱志偉則指出，養殖漁業是他選區內最重要的產業之一，去年超級寒流對漁民造成嚴重損失。他與保險業者、主管機關及養殖業者多次溝通研商，在立法院提案，要求漁業署限期完成漁業產險保單規劃，終於在今年九月通過金管會審查，讓漁民透過保險適度轉嫁天災風險，加速災後復養速度。

初步保單規畫的承保地區涵蓋嘉義、台南、高雄及屏東，承保標的包含龍膽石斑、龍虎斑和青斑成魚養成階段，保險人必須領有陸上魚塭養殖漁業登記證，並完成當年度放養申報。

已有四戶養殖戶投保

漁民最關心的保險費率，目前訂為十七．一一％，但為降低養殖業者的負擔，將由農委會漁業署、高雄市政府海洋局及投保養殖戶共同分擔，漁民自付保險金額五．七％的費率，開賣迄今，已有四戶養殖戶完成投保，另有六戶以上養殖戶正積極洽談中。

邱志偉表示，雖然政府對於天然災害造成的漁損，有現金救助等補助措施，但金額有限，漁民仍損失慘重，他呼籲漁民積極加保，以防血本無歸。