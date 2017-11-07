台北米其林指南 明年第一季出版

2017-11-07

〔記者蕭玗欣／台北報導〕美食界聖經米其林紅色指南正式登台！米其林集團與交通部觀光局昨共同召開記者會，米其林區域總裁方諾德宣布，台北米其林指南預計在明年第一季出版，台灣已納入米其林指南的評鑑體系，成為全球第三十個發行米其林指南的國家。

米其林評鑑餐廳過去多為精緻餐飲（fine dining），台灣小吃是否也可成為評鑑對象？方諾德回應，評鑑可分五大標準，包括食材準備程度、準備技巧和口味、創新程度、用餐食物體驗的一致性，以及餐點是否物有所值。評斷內容是「盤中美食」的品質，且涵蓋各種菜式風格，而非餐廳設備，因此就算是小吃，也有機會摘星。

去年觀光客飲食花費716億元

觀光局主任秘書林坤源表示，去年的觀光客來台消費及動向調查顯示，觀光客光在飲食就花費七百一十六億元，顯示美食在旅遊體驗上是不可或缺的經驗。

林坤源說，台灣美食推廣必須與國際接軌，米其林是非常嚴謹的評鑑組織，而台灣市場近幾年多次獲得國外媒體報導肯定，表示市場能量已累積足夠，能迎接台北米其林出版。

至於日前名廚江振誠歸還米其林二星，也引發熱議。對此，方諾德回應，如果江振誠將新加坡餐廳結束營業，當然就無法納入米其林指南，但他強調，米其林評鑑是提供給消費者的建議，而非對主廚個人的評鑑。

餐飲集團期盼評鑑公平客觀

六福集團旗下頤園、粵亮等餐廳今年被視為米其林熱門名單，六福旅遊集團協理王淺秋表示，自從傳出米其林來台消息就嚴陣以待，加強內部對各種服務的要求，且集團對餐點一直有堅持，有信心讓國際看見台灣餐飲價值。

但她也強調，餐飲界都很希望能摘星，但對於米其林標準是否符合亞洲飲食型態，仍有待觀察，若只是用西方標準檢視中菜，不見得公平。

學者樂見搭米其林熱潮宣揚美食

靜宜大學觀光學系副教授黃正聰則指出，台灣每年觀光產值高達八千億元，但行銷預算卻只有廿億，力道明顯不夠，搭著米其林熱潮，應可讓國際觀光客更認識台灣美食、向國際宣傳台灣。