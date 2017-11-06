生石灰入眼禁沖水？！ 眼科醫師駁斥

2017-11-06

記者劉濱銓／南投報導

日前一名男性自述年幼時與好友玩耍，粉筆灰不慎侵入眼睛，當下以清水沖洗，但粉筆灰中的生石灰遇水會發熱，結果導致失明，質疑不該沖水。不過，衛福部南投醫院眼科主任何建賢表示，異物入眼首要先移除，再清除殘留物，即使生石灰遇水會釋熱，但沖水帶走熱的速度會更快，因此大量清水沖洗是正確的處置方式。

何建賢指出，現在粉筆主要含硫酸鈣或碳酸鈣，屬於弱鹼性，並沒有生石灰的成分，就算是生石灰入眼，也要在移除生石灰後，以清水沖洗眼內殘留物，藉此稀釋、帶走刺激性物質，且有助於降溫。

他並提及，若是生石灰入眼未沖水，碰到眼內的淚液也會發熱，雖然用食用油等清理可以防止釋熱，也能夠去除異物，但通常在意外現場，不見得有油品可以取用，立刻購買油品使用也需要花時間來回，不只緩不濟急，也不切實際。

何建賢強調，不論是生石灰遇水發熱，或是強酸、強鹼等刺激性化學物質，一旦眼睛遭受異物傷害，第一要務仍是先排除，再以大量清水沖洗15至20分鐘，然後儘速送醫。

何建賢說，臨床上來看，若及時正確處置，能夠有效將患者的傷害降至最低，可能僅是角膜破皮或輕微燒灼而已，提醒在台灣清水取得容易，水龍頭一開就可以沖洗去污，更何況急診室也不一定有備油，以大量流動清水沖洗才是最務實的做法。