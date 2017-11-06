《愛肝加油站》預防B肝垂直感染胎兒 第3孕期可服抗病毒藥

2017-11-06

文／許金川

Q：我今年33歲、B肝帶原者，e抗原陽性，B肝病毒量高達600多萬，但因為肝指數一直都很正常，腹部超音波也沒問題，醫師讓我持續追蹤，並沒有用B肝的抗病毒藥物治療。可是我目前已經懷孕6個月，我當初就是母體垂直傳染而成為B肝帶原者，我不希望我的寶寶也跟我一樣。我該怎麼辦，才能讓寶寶被傳染的機率降到最低呢？

A：當B肝患者的肝指數持續正常，超音波也沒異狀，即使B肝病毒量高，基本上可先保持追蹤，不需急著治療。不過，B肝媽媽最擔心的莫過於小寶寶感染B肝病毒，還好現在有免疫球蛋白與3劑B肝疫苗雙管齊下的政策，大幅降低新生兒成為帶原者的機率。

由於您是e抗原陽性的B肝帶原者，屬於母體垂直傳染的高危險群，因此，在寶寶出生後24小時內要接受第一劑的B肝疫苗與免疫球蛋白，在寶寶1個月及6個月時，還要再分別完成第2劑及第3劑的B肝疫苗，如此做法，寶寶被您傳染B肝的機率已降低至10%以下了。

另外，因為您的B肝病毒量高達600多萬，如果您仍不放心，或許可以考慮在進入第三孕期的時候，開始服用對胎兒安全性較高的抗病毒藥物（例如惠立妥或喜必福），以降低B型肝炎的病毒量，如此也能減少胎兒被病毒感染的風險。

不過，目前健保對此情況的用藥尚未給付，須自費用藥。

（作者為台大醫學院內科名譽教授、財團法人肝病防治學術基金會董事長）

●肝病防治學術基金會備有B型、C型肝炎治療小手冊、肝癌治療小手冊及好心肝會刊，提供民眾免費索閱。

肝基會諮詢專線：0800-000-583，網址：www.liver.org.tw。