電力環保調度 本週正式啟動

2017-11-06

〔記者蕭玗欣、楊綿傑／台北報導〕今天起各地逐日回溫！不過，環保署空氣品質監測網資料顯示，未來兩天雲嘉南及高屏地區空品指標（AQI）為警戒橘，氣管或心血管疾病等敏感族群民眾仍須注意。

上週末南部地區因受大擴散不佳影響，連續兩天的隔日空氣品質預報，高屏地區AQI都達不良紅。台電依據環保署與經濟部最新協調的「電力環保調度機制」，在前天及昨天凌晨主動降載高雄興達燃煤電廠共達六十一萬瓩，結果高屏地區隔天空污大致都降到警戒橘，顯示此機制對空污減緩有成效。

面對秋冬空污季，環保署空保處長蔡鴻德強調，「電力環保調度機制」本週起正式啟動，環保署將會在每週五提供未來一週各地空品預報給台電，讓台電可有調度的準備；其次為依據每天下午四時半的空品預報，若有地區隔日AQI將會達到不良紅，就會協調台電在不影響電力供應之下降載。

天氣方面，氣象局表示，東北季風減弱，今天起溫度逐日攀升，各地高溫都達廿六度以上，低溫則有廿度，受南方雲系影響，各地降雨機率偏高，東半部、南部有局部大雨發生。

今起回暖 南部空品警戒橘

明天過後水氣減少，週二是本週最溫暖的一天，北部、東北部高溫達廿八度，中南部更上看卅一度。週三起東北季風略微增強，不過威力不強。週六又有較強的東北季風南下，各地溫度明顯下滑，清晨低溫預計再下探十九度，高溫在廿三度以上。