男師夜闖房間 女師控懲處沒下文

2017-11-06

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖一高中職男老師暑假帶學生前往台灣受訓，竟持鑰匙夜闖女老師房間，讓身著睡衣準備就寢的女老師花容失色，呈報校方處理，卻遲遲不見懲處。校方昨天表示一切依法處理，但相關程序相當繁瑣，並無延誤。

拿鑰匙開門動機可疑

據了解，這位在校任職二十年的已婚男老師，今年暑假帶學生前往台灣本島受訓，同行還有另二個班級及老師，借宿在實習大學的學生宿舍。已婚女老師控訴，有天晚上休息時，男老師直接持鑰匙進入其房門後反鎖，當時她獨自在房內，已換上睡衣準備就寢，被對方的舉止嚇得花容失色。男老師看見她的反應，只表示要拿點名簿簽名後離開。但女老師指出，當天下午就提早簽完名了，男老師開房門動機可疑。女老師並指出，她立即向校方回報，但至今男老師仍未遭處分。

校方：將召開教評會

校方回應，因事發時遇上暑假，加上應引用「性別工作平等法（簡稱性工法）」，卻誤引用適用師生、生生及生師之間的「性別平等教育法（簡稱性平法）」，流程因而稍有延誤，但經跨海向教育部申請調查人員，已在法定兩個月時間內的十月二日完成調查，只是涉及保密條款，無法公布建議其懲處方式，學校將召開教評會移送考績會處理。

另外，外界也傳出該名男老師曾經曠職，校方未予處理。校方回應，當日巡堂老師發現後立即通報教務處，經聯繫後，對方表明有事無法返校，已辦理請假手續，教務處立即派老師前往代理，未影響學生受教權。