7年級台大人 返菊島傳承「田媽媽」

2017-11-06

協助開創漁業生產結合觀光的新模式

〔記者林彥彤／台北報導〕廿九歲的台大畢業生陳金汎，來自澎湖養殖漁業家庭。主修工程科技與海洋工程學系的她，畢業後在全台最具規模的遊艇公司擔任工程師，但工作一陣子之後，家裡經營的「元貝漁產料理」需要幫忙，她毅然辭職回家，兩年來協助開創漁業生產結合觀光的營業方式，成功升級產業，獲選為今年度「田媽媽」評鑑績優卓越獎。

「田媽媽」是農委會十六年前輔導成立的品牌名稱，主打農村婦女利用當地食材，透過課程訓練，研發具有當地特色的料理，現今參與響應的不再僅限於女性，許多男性也相繼投入，完成訓練者可獲認證標章。

陳金汎說，家裡過去曾製作干貝醬加工食品，近年因人力不足而減少製作量。她致力於構思將家中養殖魚場與觀光做結合，剛好自己對船務很了解，就設計遊客一日漁夫活動，讓遊客自己捕撈魚、船上現煮即食。船上的餐具也捨棄免洗用品，改用陶瓷製品，要讓遊客吃得新鮮又健康。

農委會統計，今年全台計有一百卅四班，「田媽媽」品牌的年營業額高達五．八億元，昨天舉辦每二年一次的全國績優田媽媽頒獎表揚典禮，共選出拔粹獎十二班、卓越獎卅八班，本次獲獎的約佔整體營業額廿％，產值不容小覷。

農委會主委林聰賢致詞時表示，今年選出來的得獎者都具有一個特色，就是善用當地最獨特的食材。他並舉例苗栗公館的巧軒餐廳，就是運用當地的紅棗做創意料理，創下總營業額最高的紀錄。

林聰賢再舉例說，天氣一冷，許多農民開始栽種高麗菜和大白菜，透過「田媽媽」輔導，農民可以把部分作物拿去加工製作泡菜，若再強調生產履歷、好好包裝，就可以將一級農產品，順利升級為三級產品，增加更多收入。