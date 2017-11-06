脂肪瘤讓他畏懼人群 捏陶重生

記者黃明堂／專題報導
「不用看我，看我的作品！」
從頭到腳全身密佈脂肪瘤，有的大如拇指，四十一歲的台東紅葉部落布農族人江俊祥經常面對好奇打量，甚至嫌惡的眼光，到自助餐店夾菜都被制止，更別說找工作。
江俊祥老是被嫌惡 甚至買飯都被趕 在創作中找到存在感
今年五月，是他的人生轉機；他參加捏陶的職訓課程後，陶藝家廖光亮雇用他在陶窯工作與創作，最近還辦展覽。他的作品清一色表面光滑，反射內心對光滑皮膚的渴望。他也因陶藝創作找到存在感，拋開外在評價，活得更自在快意。
在陶窯工作、還辦展覽 活得自在
一臉肉刺，脖子也密密麻麻，兩手一伸也相當「壯觀」，他說，「全身都是」、「割掉還會再長出來」！江俊祥約十歲時開始大量冒出脂肪瘤，看過醫生，也動手術割過，但又長出來，乾脆不理它了。
江俊祥說，經常遇到陌生人對他投以異樣眼光，甚至直接說「很恐怖」！特別是小孩子，說他全身都是「痘痘」。有次到超商買東西在結帳時，一位女生碰到他，竟先開口罵他；更令他難過的是，到自助餐店拿著盤子要夾菜，竟被老闆娘喝令離開，就怕其他客人不敢吃，最後是請朋友幫忙，才能順利買到便當填飽肚子。
這樣的皮膚狀況讓江俊祥有很深的自卑感，向來只在部落內走動，沒有固定工作，偶爾幫人拔草、採鳳梨，但必須忍痛，因皮膚曬太陽會搔癢難耐。
直到今年，他在延平鄉就業服務員胡梅芳的鼓勵下，參加陶藝班，人生才有轉機。講師廖光亮已連續三年開課，每期有廿位學員，江俊祥的動作遲鈍，作品最簡單，卻跟同樣學陶的同村族人胡依然，成了他首批支薪雇用的員工。
胡依然每天載江俊祥從紅葉到卑南鄉初鹿村的九鳥陶燒上班。但沒多久，胡不幸病逝，江俊祥連騎車都不會，廖光亮乾脆提供就近住宿，讓他繼續工作，並教他陶藝。
廖光亮說，江俊祥的陶藝作品很特別，極少裝飾性，表面都「推到很乾淨」，少有凸點，顯然這是發自內心的一種渴望：「希望擁有平滑的皮膚」！他相信，給江俊祥創作空間，給他資源，是可以發揮潛力的。
在陶窯工作，也曾遇過來參觀的小朋友對他的皮膚口出嫌惡之語，但從工作找到快樂的江俊祥不再像以前那樣憤怒，而是理直氣壯的說：「不用看我啊，看我的作品！」展現前所未有的自信。
台東生活美學館近日舉辦「陶遇」創作展，江俊祥是三位創作者之一，十幾件作品首次展出，他也帶著一身脂肪瘤出現展場，面對人群，結巴帶著笑容介紹自己的作品。
廖光亮說，江俊祥在藝術創作中找到快樂，世人對他的外在評價，已相對不重要了！