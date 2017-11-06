推養殖種電 學者憂︰農地流失可能也擴大

2017-11-06

〔記者吳欣恬、黃以敬／台北報導〕不利耕作農地種電「賣相不好」、一般農地種電又傳亂象，農委會下一步將推動養殖業結合光電。但有農業學者憂心，可能擴大農地種電「真種電、假務農」的問題，農地流失可能擴大。

農委會︰不利耕地認定不會再擴大

農委會副主委陳吉仲強調，現有的不利耕地會更積極推動結合光電，但不利耕地認定不會再擴大，以免讓農業土地面臨道德風險，至於養殖魚塭用地，會找出種電與養殖兼顧的最科學方法，力保農漁業衝擊減到最小。

嘉義大學水生生物科學系助理教授郭建賢指出，農委會想種電又想改善養殖業問題，又說光電能增加漁民收入，但這是錯誤思維，農委會沒有想要把農業漁業做起來，「養不好，拿來種電最好」，沒有政策要去推農漁業，沒好好思考養殖業要如何永續，只想著種電增加農漁民收入就好。

像吳郭魚和虱目魚產量過剩、文蛤養不好，農委會不應覺得「養不過人家就不要養」，而是思考以其他農業方式解決。像以前文蛤池很乾淨，現在跟其他魚類混養又放飼料，導致池水混濁。若再加上太陽能板，恐更影響藻類生長。

農經學者李武忠說，目前養殖結合光電的核心技術、管理規範和配套措施等都未確立，現在推不適合。農地種電很多問題，以後恐會發生在養殖結合光電上，他建議，可先輔導養殖戶用小型太陽能板供應自己養殖所需電力，從自產自足、減少用電開始。

文大環境設計學院前院長楊重信呼籲，既然不利耕地的綠電建置率低，不利耕作就應該要復育，不能再放任地方去劃設，很可能是要為明年六月國土計畫鋪路，越來越多農地、養殖地可能被開放做為非農用途。綠能政策其實應該要做政策環評。

陳吉仲則強調，不利耕作地以後不會再新增，避免讓農業土地面臨道德風險，可能有人把土地挖了去賣，再去埋不利的廢棄物，再來申請不利耕作地，以收取太陽能光電租金。