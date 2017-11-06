文蛤暴斃減產 農民哀號 發展光電一兼二顧

〔記者吳欣恬／台北報導〕受到極端氣候、病菌感染、養殖密度過高及養殖管理不佳等多重原因，近兩年國內文蛤產量明顯下滑，二○一五年以前每年產量可達六萬噸，去年暴跌至三萬八千噸，年產值從往年的近五十億元，腰斬到僅剩卅億。而根據漁業署估計，文蛤今年產量更僅約三萬噸，恐怕只剩往年的一半。
今年的文蛤價格漲翻天，從過去一斤六、七十元漲到一百元以上、甚至一度飆達一百四十元。從彰化到雲林，文蛤大量暴斃，養殖戶一片哀號，形容像是文蛤浩劫。
農委會強調，進行養殖業結合光電相關試驗計畫的初衷，其實並非發展綠能，更是為了解決文蛤養殖業面臨的危機。
漁業署署長陳添壽說，目前推測文蛤暴斃減產的原因，包括極端氣候、養殖密度過高以及養殖管理不佳等，各地情況不同。像是雲林台西的文蛤死亡率高達七、八成，但台南僅約五成。
而隨著量少價揚，現在文蛤池邊收購價已飆至每公斤一百八十元，和去年同期近百元相比，大漲八成。陳添壽說，「如果養得起來，就可大賺」。
年產值往年近50億 去年接近腰斬、今年更慘
但不可否認的是，隨著國內產量腰斬，文蛤的年產值也從往年的四十億、甚至逼近五十億元，到去年僅剩卅億元。
水試所苦思想要找出對策，除了進行示範養殖計畫，另一方面去年也開始把腦筋動到太陽能發電，希望藉由光電設施為文蛤池降溫，改善育成率。
水試所所長陳君如說，過去會擔心推動養殖業結合光電，可能會面臨農地種電卻未農用的問題，但現在希望能找到技術，透過光電設施架棚來改善文蛤養殖環境。
除了文蛤池的光電試驗，水試所也注意到另外還有浮動式光電設施，能結合其他魚類養殖。陳君如說，養殖魚塭如果結合光電，或許夏天可降溫，冬天遇到寒害也可保暖，但目前仍是構想，還要經過正式研究，因此吳郭魚和虱目魚養殖結合光電的試驗計畫，後續也將展開。
預計先期將由嘉義大學選擇台南和嘉義各一魚塭，分別做虱目魚和吳郭魚試驗，水試所另找台南和鹿港的民間養殖池各○．五公頃做虱目魚和吳郭魚試驗，總共四處進行。
預計將先以模擬式遮蔽陽光、類似浮動碼頭且為可串聯式的設施，當作太陽能板基座，了解養殖池溶氧量和水質變化，是否會對養殖造成負面影響，以及是否能維持七成以上的養殖成效。