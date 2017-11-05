30年來顧千名身障兒 呂若瑟神父盼成台灣人

2017-11-05

〔記者江志雄／宜蘭報導〕義大利籍神父呂若瑟創辦的宜蘭縣聖嘉民啟智中心，30年來照顧千名身心障礙兒童，他把院童視如己出，被視為弱勢兒守護者，他來台超過半世紀，打算在此終老，最大心願是「取得身分證，成為正港的台灣人」。

已申請身分證 盼早日圓夢

因為早年來台天主教靈醫會會士多埋骨於此，呂若瑟也希望在台灣終老，擁有永久居留證的他，已向移民署申請台灣身分證，期盼儘速拿到身分證，完成多年的心願。

聖嘉民啟智中心昨舉辦30週年慶公益路跑及愛心園遊會，77歲的呂若瑟到每個攤位親切打招呼，眾人給予熱情擁抱。呂若瑟打趣地說：「我會說中文、台語，愛吃辦桌，在台居住52年，除了西方人臉孔，其他都與台灣人沒兩樣。」

呂若瑟1964年在義大利晉升天主教靈醫會神父，隔年跟著胞兄呂道南腳步來台，呂道南曾任羅東聖母醫院院長，呂若瑟以照顧弱勢兒童為職志，花了2年時間學中文，先在澎湖協助成立惠民啟智中心，後來轉往台灣本島，1987年在宜蘭縣創辦聖嘉民啟智中心。

聖嘉民啟智中心收容中重度智能及多重障礙兒童，提供早療、生活照顧、職訓，招收第一期學員時，呂若瑟四處拜訪心智障礙兒父母，請他們把小孩交給中心照料，許多家長擔心孩子被賣掉而裹足不前，走訪500個家庭，最後只來16個小朋友。

「這個阿兜仔值得信任！」小孩交給中心安置的家長，暗地裡前去探視，發現孩子受到妥善照料，口耳相傳，愈來愈多人把心智障礙兒交付給呂若瑟，30年來，聖嘉民啟智中心照顧的院童已有千人。他有感於台灣進入高齡社會，2009年又創建聖嘉民老人長照中心，啟動新的服務志業。

呂若瑟平時用流利中文、台語，與地方鄉親交流，講話口音還帶點「宜蘭腔」，因愛熱鬧，逢年過節常安排廚師外燴，喜歡辦桌的親切感，現在每2年到義大利探親，住一個月就跟當地親友說：「我要回去了。」