提供影像釐清交通事故 北市將發「雞婆」獎金

2017-11-05

〔記者黃建豪、黃良傑、葉冠妤、謝武雄、張菁雅、許國楨、邱灝唐／綜合報導〕台灣車多、車禍也多，但事發後若證據不足，難免各說各話，肇事責任難以釐清，台北市擬鼓勵汽車、機車、公車、計程車等所有運具都裝設行車紀錄器，若提供行車紀錄器畫面，協助釐清肇事責任、抓肇逃，將發給1千元以上、5千元以下獎金，甚至創全國之先，放寬到手機、監視器的影像都可以。若草案通過，最快今年底或明年初就會上路。

手機、監視器的影像 也可以

台北市長柯文哲今年9月主持台北市交通會報，要求交通局、警察局研擬獎勵措施，鼓勵民眾提供行車紀錄器影像資料，協助公家機關解決交通事故，讓大家「當一個雞婆的影像提供者」。

交大事故處理組說明，修法傾向只要影像，有清楚拍攝到交通事故發生經過，有助釐清肇事原因，輕傷事故發1千元、重傷事故發3千元、死亡事故則發5千元，事故當事人本來就有舉證義務，不能算。北市警察局也會對錄影設備放寬，機車騎士安全帽的行車紀錄器、甚至機車裝有手機架拍的影像都可以。

高市102年就實施 最高拿6萬

高雄市交通大隊表示，民國102年就已實施「檢舉交通肇事致人傷亡逃逸獎勵辦法」，針對交通肇事致人傷亡逃逸案件，凡出面指證、提供行車紀錄器、照片等具體事證或資料者，可獲得現金獎勵，破致人於死案件獎勵6萬元，破致人重傷案件獎金2萬元，破致人受傷案件獲3千元獎勵金。

新北市交通局主任秘書吳國濟表示，肇事鑑定跡證除影像畫面，還包括事故現場紀錄及當事者筆錄等，影像資料非判斷駕駛行為的唯一佐證資料，新北市目前不會跟進。桃園市長鄭文燦也說，要讓肇事者俯首認罪，最重要的是「證據力」問題，這部分還在研議，還未決定是否跟進。

台中市交通局長王義川指出，此舉無異於用公帑補助民眾裝設行車紀錄器，似乎過了頭，台中市政府沒有計畫跟進。台南市代理市長李孟諺表示，台南的監視器系統可說是全國最完善，許多案件都能立即調出畫面。

交通大學運輸與物流管理學系副教授黃台生認為，鼓勵私人運具裝行車紀錄器是好事，且只限於交通事故鑑定，就不會有侵害權益問題，原則上相當看好這項政策。