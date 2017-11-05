實作評量惹議 高職師促修正證照考試

2017-11-05

〔記者林曉雲／台北報導〕預計111年上路的技專考招新制擬增「實作評量」，引發高職老師反彈。全教總政策部副主任張文昌和高雄高商實習處主任許惠珠昨抨擊，我國推動證照制度多年，鼓勵學生考專業證照，落實務實致用，或許少數證照不符產業需求，政府不去思考加以修正，如今反要捨棄鼓勵考證照的政策，改以自創「實作評量」取代，十分荒謬，不利技職教育發展。

全教產理事長、高職老師黃耀南也批，原本實作評量是希望在學校裡做，做為甄選第二階段的參據，未料竟將變成由招策總會舉辦，但高職科別差異性很大，若實作評量不能考太難、又要取各科交集，恐反會讓各科的專業被弱化。

許惠珠表示，我國向日本德國取經，開發那麼多證照檢定題庫，教育部竟要捨棄證照制度，再自創實作評量。取得證照代表實作能力，二期技職再造計畫甚至要補助考試費用來鼓勵高職生考證照，考招新制卻將要取消證照採計，改以實作評量，不僅政策矛盾，更恐打擊技職教育。

招策會：實作更符課綱

教育部技職司司長楊玉惠則指出，目前雖有證照考試，但外界仍有「餐飲科學生不會煮水餃之譏」，因此入學測驗增考實作評量，更可引導教學重視實作力。

技專招策總會表示，因專業證照是由勞動部訂定，未對應課綱，因此將取消單用技術士證照即可升學的管道，仍需有技專統測成績，證照則改列為甄選二階參採。未來實作評量會更對應課綱，將設立實作題庫，由學生抽籤選定考題。