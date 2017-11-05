考招擬加權國英數 黃昆輝：排擠技職人才

2017-11-05

〔記者林曉雲／台北報導〕技專考招新制惹議，黃昆輝教授昨質疑，目前技職體系的科技大學為招生而搶高中畢業生，對於國家培養技職人才將造成排擠，須檢討；他更質疑，目前技職招生進行改革規劃，新制擬將加重國英數採計比重，對技職學生的實作技能則相對忽視，等於科大將更朝一般大學化，將使技職教育更變質。

黃昆輝表示，現行技職升學，國英數不加權，專業科目加權兩倍，但招策總會擬改變，國英數將加權1至2倍，專業科目2至3倍，新制加重國英數比重，對實作技能相對忽視，使科大更趨於一般大學化，而高職鼓勵實作力、技能競賽，學生進科大後反受挫折。

黃昆輝直指，很多科大老師是一般大學畢業，重視純理論，現在9成多高職生都升學，具實作力的高職生上了科大，老師卻沒能力教、接不上；有讀者投書《自由時報》，批評技專考招新制是「又見技職教育殺手」，技職政策綱領說要培育實作力，招策總會的規劃卻違背。

黃昆輝強調，技職教育是國家競爭力來源，但目前辦經濟和辦教育好像兩條分開的軌道，是不對的，應要互相配合，教育就應讓每人都有謀生技能，政府與國人都應深思。

台北科大教授張仁家表示，技職共有91個科，但招生登記分發純以統測分數做為依據，招策總會新制更可能造成國英數和專業科目比重一比一、使專業比重變低，這有問題。一般大學及科大兩種不同大學，培育出重疊人才，技職教育過於學術化，應回歸實務。

教部要求 專業科目比重不低於共同科目

教育部技職司司長楊玉惠則表示，教部已要求技專招生對專業科目採計權重後的總分不能低於共同科目，以維護技職特色。二期技職再造計畫5年投入204億經費，更鏈結企業需求，基金會民調可看出民眾認同讀技職有前途，未來教育經費如持續增加，也會優先挹注技職。