民調：75％認為技職有前途 實作力下降成隱憂

2017-11-05

8成升學率影響實作力

〔記者林曉雲／台北報導﹞技職生越來越缺乏扎實的一技之長？黃昆輝教授教育基金會昨公布民意調查，雖然逾7成5受訪者認為讀技職有前途，但卻有4成2民眾認為，目前高職高達8成以上升學率，會影響高職畢業生動手實作能力。

台北科技大學教授張仁家指出，過去台灣經濟奇蹟主要靠技職教育，當年台北工專學生畢業即具就業力，但為符應社會期待技職生應有人文素養，實務實作課程時間被縮減，目前技職生實作力已不如以往，學用落差亦比以往嚴重；民調也顯示，逾7成民眾認為應提供學生更多到企業實習及教師到企業進修的機會，技職教育法亦規範，教師任滿6年須到業界實習半年，呼籲教育部應作細部規劃，更落實技職教育法的立法精神。

產學嚴重脫節釀雙高

黃昆輝也表示，技職教育長期被忽視，使得技職教育和產業間發生嚴重脫節現象，供需失調和學用落差問題嚴重，形成「青年高失業、企業高缺工」的「雙高現象」，已到了要徹底檢討、力求改革的時候。

黃昆輝指出，教育部3月公布技職教育政策綱領，要培育具實作力的技職人才，但改革只有政府決心和勇氣並不足夠，仍需全民共識和支持，基金會民調呈現民眾對技職教育的真正看法，7成57受訪者認為讀技職有前途，可見民眾想法已有所改變。

民調小組召集人馮清皇說明，民調呈現35至49歲、高中職以上及屬於管理階層的受雇者，同意讀技職有前途的比率更高達8成以上；6成以上認為，目前科大技院設立科系能配合國家經濟建設與產業發展的需要；其次過半認為，「就業保障」是高職吸引人才的最大誘因。

7成認為應加強企業實習

對於政府推動「先就業再就學」的青年儲蓄帳戶政策，6成1表達同意，雇主同意率更達6成77；過半受訪者認為，我國就業市場已足夠重視技職證照，但這只是基本條件，7成54認為工作態度與敬業精神、5成59認為創新與學習能力更重要，工作態度等軟實力頗受重視。

民調顯示，團隊合作能力、技術與實作能力、工作熱忱與職業倫理等，為技職生需具備能力；針對高升學率是否影響實作能力，4成2同意，4成5不同意。為使技職學生更符合產業需要，近7成受訪者認為，應加強學生到企業界實習；7成78同意技職學校老師應定期到產業界工作，再回校教書。