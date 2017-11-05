第十三屆林榮三文學獎 堅持累積台灣文學資產

2017-11-05

〔記者凌美雪／台北報導〕第十三屆林榮三文學獎昨天頒獎，短篇小說獎首獎首次出現以大量台語文寫作的作品，首獎陳東海以充滿台灣本土人文關懷的〈刣雞蔡仔〉摘桂冠；新詩獎首獎由曹馭博書寫親情的〈與蒂蒂復健一日〉獲得；散文獎則是楊莉敏以〈不散〉獲首獎。

作家郭強生自第二屆開始擔任頒獎典禮主持人，他說，近年國內許多大型文學獎停辦，林榮三文學獎不只堅持續辦，還將得獎作品輯印成書、免費贈送，累積台灣文學資產。

林榮三文學獎小說首獎獎金五十萬元，是國內目前單篇作品獎金最高的文學獎項。且因初、複、決審過程嚴謹，參賽踴躍，得獎作家備受注目。開辦至今，共有三百二十七位得獎者，其中有已富文名、卓然成家者，如李進文，甘耀明，蔡逸君，王盛弘，也有獲獎作品被改拍成電視電影，像劉梓潔，楊富閔。

主辦單位林榮三文化公益基金會執行長蔡素芬表示，「從第一屆開始我們就非常重視初、複、決審的過程，很少看到初審還要開會的。」郭強生表示，自己也是決審評審之一，「評審會議過程，時常激烈到要吵架的程度。」散文獎決審阿盛甚至自爆：「我最欣賞的作品落選了。」

為舒緩現場揭曉獎項的緊張氣氛，郭強生特別自己選了「白話文十大金句」於現場分享，排名第一的就是「如果文學很簡單，我們也不用這麼辛苦」。其他如「愛拚才會贏」或「喔，你也在這裡？」表達了文學人相逢於此盛會的惺惺相惜。至於「你不清楚我的明白」則是評審意見相左時的心情，引起大笑的「賤人就是矯情」，其實也適用於文學寫作。

本屆參賽共一千九百六十六件，蔡素芬表示：在價值觀偏向物質的時代，記錄人們心靈活動的文學更形重要，因為文學心靈反映社會，後人也可以從當代的文學作品了解我們身處的時代。