以口代筆 生命鬥士阿米爾畫出人生光輝

2017-11-04

尼泊爾口足畫家 出生癱瘓遇大地震倖存

〔記者林曉雲／台北報導〕尼泊爾畫家阿米爾．寶贊出生時就已癱瘓，三年前在尼國大地震中，家被震毀，成了無家可歸的重災戶，倖存的他被救災志工送往特殊學校，展開「以口代筆」的畫畫人生；他的生命故事在YouTube熱傳，全球觀看人數近一百八十萬。周大觀文教基金會昨天頒發二○一八年全球熱愛生命獎章給他，肯定他無畏生命艱難，仍可發光發熱照亮世界。

寶贊罹患「先天性多種關節攣縮症」，雙足雙臂發育不良，頸部以下癱瘓，父母未受教育，以務農為生，原本居住在偏遠村落，平常靠母親和年邁的外婆照顧，上學對他是遙不可及的夢想，曾有一位仁慈的老師免費到家裡教他，父親注意到寶贊對顏色很感興趣，也為他準備一些書籍，後來寶贊學習以口代手，「無師自通」以嘴巴書寫、作畫、操作手機，基金會形容「每當他唱起歌來，風兒吹動樹葉，彷彿是為他伴奏。」

寶贊擁有美妙歌喉，創作歌曲《Aama》動人心弦，他的生活影片在YouTube熱傳。記者會中，阿米爾．寶贊像小嬰兒一般坐在特製手推車中，他表示，為了讓父母不再那麼辛苦，救災志工帶他到首都加德滿都特殊學校讀書；他畫畫的速度非常慢，卻能持之以恆，用簡單的線條、豐富多彩的顏色，畫出一幅幅色彩艷麗的作品，用畫作呈現尼泊爾的大自然和人民的生活，現也在學習英文和電腦。

台灣銅鑼達人吳宗霖也獲獎

周大觀基金會昨也頒發全球熱愛生命獎章給台灣銅鑼達人吳宗霖，他隱居在烏來山上鑽研音階鑼，十五年來製鑼敲響「福爾摩沙之音」，讓台灣新創民族音樂感動世界。