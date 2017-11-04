網購貨到付款遇詐 宅配可助退費

2017-11-04

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕近年來，民眾網路購物採取「貨到付款」模式越來越多，為減少網購詐騙及消費糾紛，交通部公路總局表示，近日已與宅配業者開會並獲共識，若消費者收到假貨或瑕疵等問題物品，可向宅配業者反映，並申訴請消保處等第三方公正單位介入，宅配業者即可先扣留款項，等到公正單位做出判決，再決定貨款如何處理。

日前有民眾於公共政策網路參與平台連署「建請主管機關重視Facebook（臉書）購物詐騙一案，研議如何防制與作為」提案，交通部昨表示，行政院消保處已開會責成公路總局督導貨運宅配業者，需於配送單記載託運人的姓名、住址及電話供買家識別，並請業者研議建立貨到付款的退款機制，或暫時保留爭議條款的緩衝機制可行性。

交通部要求業者需確實填寫賣家資訊，若貨物從外國進口，也要填寫中間報關行資訊，讓消費者可追溯。若碰上貨到付款消費爭議案件，消費者更可向負責運送的貨運宅配業者反映，業者將配合協助轉知託運人，辦理退貨及退款事宜，也可向各區監理所站尋求協助。

宅配通行銷部經理李明倫則表示，貨到付款的購物款項，通常是二至三週結清一次，消費者遭遇買賣糾紛時，若有第三方公正單位發函通知，在這期限內是可依法暫時扣住款項。