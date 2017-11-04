美麗灣若仲裁 台東縣府可能買回

2017-11-04

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣府以ＢＯＴ方式開發的美麗灣渡假村興建迄今十二年，因環評爭議仍未營運，縣長黃健庭昨天表示，業者與縣府正進入仲裁程序，未來很可能是縣府需花錢買回建物。但有民眾認為業者規避環評而失信於前，未必須縣府賠錢；業者則僅表示，正依法律程序處理中，不願置評細節。

美麗灣渡假村位於杉原海邊，台東縣政府以ＢＯＴ方式出租海岸地、由美麗灣公司興建並經營渡假村飯店，九十四年底動工、九十六年主建築完工；不過環團陸續提出「建照無效」、「環評無效」等訴訟，美麗灣雖再補做環評，但高雄最高行政法院去年判決「撤銷環評結論」定讞，營運更遙遙無望。

黃健庭昨在縣議會做施政報告，說明美麗灣案最新進度。他說，業者已表明死心、要退出，縣府與美麗灣已開過協調委員會，雙方同意爭議事項交付仲裁。副縣長陳金虎說，業者一定會要求仲裁解約，並要求縣府賠償。

黃健庭說：「是台東縣政府叫美麗灣來蓋的！對方一定會提各種事證，說投入了十幾億，要求縣府花錢買回。台東縣府也會提各種主張來釐清責任歸屬，所以須仲裁決定。」仲裁結果由縣府花錢買回的可能性很大，這筆錢該從哪來是大問題，「反對者或法官當然不能幫忙出，最後仍要縣府承擔。」

他又說：「根據法院判決，美麗灣是環評結論被撤銷，但目前的建築執照是有效的，買回來要做什麼？也是問題。」

美麗灣公司林姓協理則僅表示，「公司正在依法律程序處理中」，不透露仲裁內容及要求的賠償數字。但業者先前曾估算已投資十二億元。