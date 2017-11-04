華語導遊帶東南亞團 年底鬆綁

2017-11-04

搭配翻譯人員 仍可帶團 新制最快年底上路

〔記者吳柏緯／台北報導〕東南亞觀光市場快速成長，但東南亞語導遊供不應求，交通部昨日預告「旅行業管理規則」及「導遊人員管理規則」修正草案，未來華語導遊只要搭配專門的翻譯人員，即便不精通該國語言，仍可帶團，新制最快年底就能上路。

政府大力推動新南向政策，泰國、越南等東南亞國家旅客來台觀光人數大幅成長，不過東南亞語導遊人數嚴重不足，目前大多是由國內的外語導遊搭配一名翻譯以英文溝通、導覽。華語導遊被限制只能帶中國、香港、澳門的旅行團。

為改善狀況並提升旅遊品質，交通部昨預告「旅行業管理規則」及「導遊人員管理規則」修正草案，明定經觀光局公告核准的國家，來台旅行團可由華語導遊搭配專門的翻譯人員接待。

觀光局指出，這次修正特別將華語導遊納入，至於其他外語導遊的權益並不會受到影響。她進一步表示，目前專門翻譯人員的來源除了民間的翻譯社外，觀光局也推行旅遊輔助人的培訓計畫，培訓新移民與僑外生擔任此一職務。

華語導遊陳先生表示樂觀其成，這樣有助這些國家旅客使用自己的母語認識台灣，並大幅降低旅行門檻、提高來台旅遊的意願。不過他也提醒，觀光局應設立翻譯人員的查核機制，避免可能衍生的糾紛。

中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽指出，這是去年九月旅遊業大遊行提出來的訴求，雖已過了一年，仍很高興政府能放寬，台灣業者接待能力將會增加，旅遊品質也能更好，預計三萬名華語導遊受惠。