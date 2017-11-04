人臉辨識實測 設定不用五秒

〔記者吳柏緯／台北報導〕蘋果十週年紀念機iPhone X昨天上市，不少果粉拿到手機後立刻開箱實測新功能。有果粉對於臉部辨識解鎖功能的便利性表示滿意，但iPhone X取消傳統的HOME鍵，果粉坦言需要一段時間適應。
iPhone X主打臉部辨識系統（Face ID）與取消HOME鍵，被視為重要的技術突破，也是吸引許多民眾徹夜排隊購買的原因。
網路紅人4X貓（見圖，記者吳柏緯攝）昨天購入iPhone X後，立即開箱實測。他表示，Face ID的設定速度很快，大概三到五秒就能設定完成，且辨識速度也超乎預期，距離螢幕五十公分左右也能順利辨識。比起過去指紋辨識的設定與解鎖，Face ID便利不少。
外界傳言，若臉上塗上防曬乳，會影響辨識功能。4X貓表示，以防曬係數五十的防曬乳實測，發現仍能順利辨識。他也以遮住局部臉孔的方式測試，一樣順利解鎖。
另一果粉唐先生表示，他是從iPhone5直接升級成iPhone X，不過並沒有太大的適應困難，雖然取消HOME鍵使得部分使用習慣改變，但適應上不至於有問題。
對於Face ID的設定與使用流暢度，唐先生也讚譽有加，不過他提到，在設定Face ID時，系統預設眼睛須對著螢幕才能進行辨識，造成每次辨識都要將手機拿到眼前，有些不方便；若是取消預設的情境，雖然更加便利，但也有可能在無意間就解鎖。
不過，唐先生也特別提到，iPhone X透過喇叭傳出的立體聲飽滿，用來聽音樂的體驗很不錯。
4X貓則說，目前除了重新適應沒有HOME鍵的操作方式外，尚未發現不方便的地方，使用一陣子後的感受應該會更準確。他笑說，目前給iPhone X的分數是一百分，之後分數應該會隨著使用體驗逐步往下扣。