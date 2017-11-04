iX供不應求 果粉恐等到農曆年

iPhone X全台配貨不到十萬支 首波到貨恐本週賣光
〔記者吳柏緯、顏宏駿／台北報導〕蘋果十週年紀念機iPhone X昨日正式登台上市，由於全台配貨數量不到十萬支，雖然每週都會進貨，但電信業者表示，第一波到貨在這兩天就會售罄，而要滿足全台果粉的需求，預估要到明年農曆年前後。
全新設計 買氣超越iPhone8
電信業者分析，iPhone8與iPhone X上市日期差距不大，但功能差異明顯，因此不少果粉跳過iPhone8而選擇iPhone X。
通路商推估開賣前僅到貨五萬支；台灣大哥大商務長谷元宏指出，iPhone X的供貨量比原先預期充足，買氣也比iPhone8好，第一波貨預計這兩天就會銷售完畢。且iPhone X屬於旗艦機，單價較高，用戶預估大多會選擇月付一三九九以上的資費。
不過，谷元宏也提到，目前尚不確定蘋果之後配貨量有多少，加上iPhone X的銷售不錯，要到不缺貨狀況，恐要等到農曆過年。
亞太電信總經理陳永正則認為，接下來歐美遇到聖誕節檔期，因此蘋果應會優先滿足歐美市場；明年二月則遇到大中華區的農曆新年，屆時供貨量應會較充足，但真要滿足台灣市場需求，估計要等到農曆年後。
預估年底前消化完預購訂單
德誼數位總經理杜偉昱表示，首批到貨量明顯「供不應求」，果粉們並沒有因為價格太高而卻步。遠傳電信營銷長鄭智衡分析，iPhone X雖然價格較高，但因為採用全新設計，有這樣成績並不意外，第二批貨預計下週抵台，會盡力在年底前消化完所有預購訂單。
各家電信業者昨都祭出優惠並舉行首賣活動，吸引用戶。為能在第一時間將iPhone X拿到手，不少民眾提前排隊，甚至有人已排隊超過四天。搶得中華電信頭香的鄭先生表示，是第一次參加首賣會，主因父母都還在用傳統手機，打工存了錢，想幫父母手機升級。遠傳電信頭香的蘇先生則說，週二就開始排隊，主要想看看iPhone X的臉部辨識功能與取消HOME鍵，很吸引他。
員榮醫院大手筆 醫生一人一支
彰化縣員榮醫療體系總院長張克士更成「大買家」，斥資百萬元訂購四十二支手機，選在醫師節前夕贈送醫師。院方昨日表示，因十一月十二日是醫師節，iPhone發音與「愛」、「奉」相近，感謝醫師的愛心奉獻。