週末濕又冷 北台下探18度

2017-11-04

〔記者吳柏緯、吳亮儀／台北報導〕濕冷天氣將持續到週末！中央氣象局表示，受東北風影響，北部與東半部今天仍有局部大雨，北部最低溫只剩十八度，宜花東最低溫也在十九至廿度之間，降雨要到週日才會明顯趨緩。

氣象局預報員程川芳指出，鋒面通過，迎風面的北部與東北部降雨會持續，局部地區則會有大雨發生機率。因東北風影響，昨天氣溫明顯下降，今天氣溫北部清晨與入夜後最冷，大約只剩十八度，白天高溫也只有廿一度左右。

明日降雨將會趨緩，溫度略回升，週日時，北部、東半度高溫可達廿三度，下週一東北風減弱，北部高溫可再回升至廿七至廿八度，各地將轉為較穩定的晴朗天氣型態。

輕颱丹瑞持續向越南移動，不會影響台灣，不過民眾若這幾天有計畫到東南亞旅遊或洽公，應提前確認班機與當地天氣情況。

東北風也帶來空污，昨日高屏地區已有八個測站出現橘色警示（對敏感族群不健康）的空污。今日空氣品質將更差，雲嘉南、高屏地區空氣品質都恐達紅色警戒，對所有族群健康都有危害。

雲嘉南及高屏 今空品紅色警示

環保署提醒，根據全國各空品區空氣品質指標（AQI）預報，今日中部以北及馬祖、金門地區多為橘色警示，北部上半天受境外污染物移入影響，局部地區可能達不良等級。雲嘉南及高屏地區為紅色警示，指標污染物為細懸浮微粒及懸浮微粒，局部地區也恐有揚塵，敏感族群外出可戴上口罩。

全聯27門市 今明可打流感疫苗

流感季節到，衛福部疾管署宣布與全聯福利中心合作，今、明（四日、五日）兩天於全台八縣市、廿七個指定門市廣設接種據點，包括基隆市、台北市、新北市、桃園市、宜蘭縣、台東縣、台南市及高雄市。