中央媒合底渣去處 地方樂見

2017-11-04

〔記者蔡亞樺、翁聿煌、詹士弘、林宜樟、丁偉杰、蔡清華／綜合報導〕環保署昨二次預告焚化爐調度辦法，刪除底渣回運比不得高於二十％的規定。北市環保局副局長盧世昌表示，刪除底渣回運比，如此一來可回歸縣市自行協商，中央不再硬性規定，有正面助益，讓垃圾方、代燒方能平等互惠，有助解決代燒方反彈的民意，樂見中央願出面協調。

讓垃圾方、代燒方能平等互惠

新北市環保局技正孫忠偉說，新北市沒有為其他縣市焚化垃圾和協調底渣比例的問題，因此對環保署公告，予以尊重。

雲林縣環保局代局長張喬維表示，刪除回運比後等同要縣市在互惠條件下自行協調，由於涉及跨區支援，各縣市的回運比還是要有標準，建議由中央統一規定。

雲林縣公共工程有限，回運的底渣去化仍有困難，中央正推動前瞻建設，其中軌道工程需要用到大量回填物，各地方無法處理的底渣交由公共工程委員會協調辦理，縣府表示支持。

嘉義縣環保局長顏旭明表示，嘉義縣垃圾焚化廠也有代燒其他縣市垃圾，必須回運底渣，過去焚燒每百公斤垃圾約產生十七、十八公斤底渣，新規定對嘉義縣並無影響。

嘉義市環保局長張志誠表示，嘉義市垃圾焚化廠自給自足，中央能媒合或增加底渣的去處，對各縣市底渣去化有很大幫助。

高市環保局長蔡孟裕表示，贊同環保署作法，垃圾處理是地方政府權責，訂定底渣回運比並不適當，代燒處理垃圾應由各縣市自行協商自訂辦法。