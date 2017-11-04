避免地方垃圾大戰 刪底渣回運比

2017-11-04

環署二次預告焚化爐調度辦法

〔記者黃以敬／台北報導〕垃圾焚化所產生可能有重金屬污染疑慮的底渣處理問題，一度引發中南部縣市垃圾大戰。環保署昨日二次預告焚化爐調度辦法，刪除底渣回運比不得高於二十％的規定，未來焚化垃圾產生的灰渣及再生粒料，若縣市政府無法處理，將交由公共工程委員會協調辦理，包括交通道路、公共建物等全國公共工程建設，都將成為垃圾底渣的去處。

縣市若無法處理 將由工程會協調辦理

國內垃圾焚化估計每年會產生一百多萬公噸的灰渣，雖可再利用做為建築或工程基層建材，但須經處理去除重金屬污染。去年底一度爆發受託代焚化垃圾的高雄、屏東等縣市，要求底渣回運比必須達一．八倍，造成雲林縣部分鄉鎮拒絕接受，出現垃圾無處去、堆積如山的垃圾大戰場面。

為防止地方垃圾大戰，環保署七月一度預告修訂廢棄物處理調度辦法草案，明訂未來各地焚化爐應優先處理所屬縣市的一般廢棄物、焚化爐代燒一般廢棄物後的底渣回運比不得高於二十％，必要時，環保署也擁有焚化爐的統一調度權，但草案引發不少縣市強烈反對，憂心無力處理底渣。

環保署昨日二次預告焚化爐調度辦法，刪除底渣回運比不得高於二十％的規定。環保署環境督察總隊隊長吳盛忠指出，部分縣市因為不知如何處理底渣而感恐慌，因此不在法中明定底渣回運比及處理比例，而由委託縣市及代燒縣市自行協調訂約，可各自估算地方建設可消化用量，訂出底渣回運比或處理比例。

為避免地方意見不一而再引爭端，吳盛忠指出，若縣市有剩餘無法去化的底渣無法處理，可向中央申請協助處理，公共工程會已成立包含經濟部、交通部等跨部會的「再生粒料運用於公共工程跨部會推動小組」，將協助縣市協調處理底渣去化，讓縣市處理垃圾可免除後顧之憂。