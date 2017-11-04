台菜名店爆欠款 2萬都付不出？

2017-11-04

號稱全球最潮 9月還赴中展店 昨晚急匯款給小農

〔記者蔡宗憲、黃建豪／綜合報導〕號稱「全球最潮，新派台菜」，在連鎖百貨公司及中國都有分店的叁和院連鎖台菜餐廳，人氣不錯，卻驚傳連續拖欠貨款消息，連小農的兩萬多元都付不出。受害的屏東農民出面投訴：「怕有更大財務未爆彈，希望受害廠商提高警覺！」

還在人力銀行徵人 看不出異狀

在台菜界名氣頗大的「叁和院」，八月及九月還分別在桃園及中國重慶開分店，官網上掛著新店開幕的訊息，人力銀行網站也有徵人啟事，看不出經營有異狀。

菇農8月貨款 拖到10月中

「八月貨款是拖到十月中才拿到。」屏東滿州沁園雨來菇農丁采綸無奈表示，遭「叁和院」昇奕旺餐飲集團欠兩萬多元貨款，聯繫採購卻都說不清楚，一名離職採購還安慰她：「你是小咖，有廠商被欠九百多萬。」

「有廠商被欠9百多萬」

丁采綸說，聽到不只一人受害，她決定跳出來提醒，因為與對方採購人員的對話過程，發現小員工只會推託：「已經把您的資訊傳遞給新的股東，他們正著手處理貨款的問題。」或「真的非常對不起，此事不是我作主。」令她擔憂後續有更大未爆彈。

叁和院︰營運部門作業疏失

叁和院所屬昇奕旺飲食公司昨日表示，對拖欠屏東小農丁小姐貨款一事，是營運部門管理財務時，有作業疏失，不慎疏漏丁小姐的單據，已在昨天傍晚與她本人取得聯繫並完成匯款，這方面已獲得對方諒解。

至於有離職採購人員稱，有廠商遭欠九百多萬元部分，台北總公司這邊並沒有聽說，還需要時間釐清。

連2月拖欠 小農︰似有問題

丁采綸坦言，昨晚該公司營運人員突然主動聯繫她並匯款完成，但營運及總部似乎有不少內部問題，連續兩個月都拖欠款項，十月份也未叫貨，但菜單上仍有雨來菇菜色，希望「叁和院」如真有財務危機盡快處理，不要影響廠商及消費者權益。

創業4年 國內已展店8家

根據官網簡介，「叁和院」昇奕旺的團隊是由獲得國家級金炬獎、金鋒獎、十大潛力經理人等獎項的創辦人林奕寬開創，自二○一三年創始迄今，國內已展店八家，其中包含六家主力品牌叁和院、庶民美食竜卷小飯堂，以及在台北大直的高級法式台菜餐廳態芮（Tairroir）。目前在上海、重慶已有叁和院進駐，接下來在台灣、中國各地、義大利，持續展店中。