貪吃大閘蟹 膽結石婦急性膽囊炎

2017-11-03

記者陳建志／台中報導

台中一名鄭姓婦人喜歡吃美食，大約半年前就診斷出膽囊結石，但未積極處理，近日秋蟹上市，她大啖大閘蟹，吃完沒多久，腹部劇痛就醫，醫師檢查後發現是膽囊結石合併急性膽囊炎，趕緊手術切除膽囊後才恢復健康。

醫師提醒膽結石不處理恐引發膽囊炎，嚴重時更會出現黃疸、敗血症和急性胰臟炎等症狀，千萬不要輕忽。

高油脂蟹黃入口 腹部劇痛

亞大醫院一般外科主治醫師羅文鍵表示，45歲的鄭姓婦人半年前就診斷出罹患膽囊結石，但中秋節仍大吃高油脂的烤肉、月餅，最近肥美的秋蟹上市，又繼續開心吃大閘蟹，結果高油脂的蟹黃讓她吃完沒多久，腹部就劇烈疼痛到院求診。

羅文鍵表示，檢查後發現鄭婦罹患膽囊結石合併急性膽囊炎，趕緊進行「單孔腹腔鏡手術」切除膽囊，在膽囊裡取出40多顆的結石顆粒，終於解決她長期腹痛的問題，術後兩週內恢復正常飲食。

膽囊在肝臟下方，具有幫助消化的功能，食用高油脂食物需要較多的膽汁消化脂肪，因此容易引起膽結石阻塞，若不及時處理，恐讓結石侵入膽囊管，造成膽汁無法流入腸道；若積在膽囊內過久將造成膽囊炎，嚴重時更會引發黃疸、敗血症和急性胰臟炎等症狀，屆時恐需剖腹，透過傳統膽囊切除術治療。

羅文鍵提醒，大部分的膽結石患者一開始不會有明顯症狀，只有在突然吃油膩的食物後半小時，出現右上腹疼痛的前兆，若不及時處理就容易引發急性膽囊炎；部分患者誤以為是胃痛，胡亂吞止痛藥，等到卡住膽囊管，症狀加劇才就醫，提醒有腹痛症狀要儘速就醫檢查。

隨著飲食西化，膽結石和膽囊炎的患者有年輕化的趨勢，建議民眾平時多吃蔬果，少吃高油脂及高糖的食物，並且多運動，維持正常體重，就能降低罹患膽結石的機會。