高中生菜英文／後段逾4成 英聽Ｍ型化擴大

2017-11-03

〔記者吳柏軒／台北報導〕一○七學年度高中英語聽力測驗第一次成績昨公布，大考中心統計，共有十一萬八千多名考生參加，其中得Ａ級者有廿一．○四％，比往年略高，但屬後段成績的Ｃ級跟Ｆ級，兩者相加比例仍高達四成四，且從一○○年英聽試辦以來皆未改善。高中生英語能力的前段、後段Ｍ型化問題，持續擴大。

高中英聽成績採等級分布，分為：Ａ（幾乎聽懂）、Ｂ（大致聽懂）、C（約略聽懂）以及Ｆ（少部分聽懂）共四級。大考中心統計，這次英聽得Ａ者的比率占整體約廿一．○四％、得Ｂ者占卅四．二一％，得Ｃ者占卅六．九一％，得Ｆ者占七．八四％。

其中Ｃ跟Ｆ的考生相加後，占比仍高達四成四以上。大考中心主任劉孟奇表示，此現象從一百年英聽試辦以來就是如此，代表整體高中後段考生程度多年皆然。今年針對考題深入分析發現，Ｃ級考生最大弱點是短文聽解，Ｆ級考生則在所有類型題目都很弱。

兩校廣播出包 1935人送分

這次英聽有兩間學校因廣播設備太新，無法播放大考中心提供的光碟檔案，導致其中第八題無法播完，雖有一間教室緊急使用手提音響處理，但仍使得一九三五人受影響，大考中心考試委員會決議，一九三五人的第八題統統送分，此成績跟其他考生隔開，不影響整體成績；未來將商借MP3播放器與音箱等備援，避免影響考生。

大考中心副主任黃璀娟也發現，這次英聽首次免准考證，但考生需攜帶有照片的證件，學生證不行，結果有近八百位考生證件不合格被扣一題分。再次提醒考生，未來任何大考都已取消准考證，但需攜帶身分證、有照片的健保卡、居留證、護照、駕照等有效證件才能應試。