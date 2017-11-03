酷暑頻傳熱傷害 明年推高溫預警

2017-11-03

需修法才能發布高溫特報 氣象局將提供警示服務

〔記者蕭玗欣／台北報導〕受到氣候變遷影響，今年全台夏季屢創高溫紀錄，立委李昆澤昨在立法院交通委員會指出，去年全台夏季六、七、八月高峰期就有超過一千人因熱傷害掛急診，建議氣象局應新增「高溫特報」，提醒民眾避免長時間曝曬在高溫下。

昨晚有鋒面通過台灣，東北季風也跟著增強，氣象局預報員林柏東表示，今天起全台變天，北部、東北部有局部大雨發生，中南部也有局部短暫陣雨，要到明後兩天才有放晴機會。氣溫方面，今天各地仍在廿度以上，明後兩天就會下探十八度，週一逐漸回暖。

低溫、大雨、強風 才有特報

但立委李昆澤表示，台北今年超過卅七度的天數逾十九天，超越平均值五．六天，打破台北測站設站一百廿年來的高溫日數紀錄，因熱傷害掛急診的人數也屢創新高。位於溫帶的日本，只要當日或隔日氣溫可能超過卅五度，就會發布高溫注意情報，台灣氣象局的災害性天氣特報，卻只有低溫、大雨、強風等特報，未來應建立高溫特報。

透過即時天氣訊息提醒

氣象局代理局長葉天降表示，氣象局目前僅針對大雨、濃霧、低溫、強風等天然災害發布特報，若預測當日氣溫可能過高，會透過即時天氣訊息提醒民眾注意。若要發布高溫特報，須修氣象法。明年夏天之前，氣象局將提供相關服務，但不一定是高溫特報形式。

氣象局預報中心主任呂國臣表示，連續好幾日的異常高溫，可能造成農耕者或外出工作者發生熱傷害，若不修氣象法，可以「高溫預警」等名詞，提供警示服務。