開立無酒癮證明 醫師：恐不可能

2017-11-03

〔記者吳亮儀、林惠琴／綜合報導〕想改掉酒癮，除了堅強的意志力，還能藉助醫學幫助。衛福部心理及口腔健康司司長諶立中說，只要有心戒除，可求助設有身心科的醫院，有藥物可幫助控制。但諶立中認為，「酒癮」沒辦法用儀器、物理、化學或抽血等方式檢測出來，那是精神上的成癮疾病、屬物質濫用，要醫師依循醫學方式，開立無酒癮證明「恐怕是不可能的」。

精神上的成癮疾病 屬物質濫用

台中榮總嘉義分院副院長、中華民國康復之友聯盟理事長黃敏偉說，酒精成癮是指一個人飲酒可能長達半年以上，且飲用量越來越大，甚至到了眼睛張開就喝酒，不喝有手抖、心悸等無法自主控制的戒斷症狀，連日常生活都受影響。

酒精成癮難戒斷 治療多管齊下

黃敏偉指出，目前治療酒癮多管齊下，可提供特定口服藥物，只要吃完藥再喝酒就會感到不舒服，進而產生嫌惡感。在認知行為療法方面，讓患者盤點酒後傷人等失常行為，清楚了解喝酒的不利，透過模擬情境改善情況，也需要親朋好友的社會網絡支持。

黃敏偉強調，個案經測試合格，不代表日後不會再受到誘惑而再犯，畢竟醫療人員評估的是當下情況，要根本解決問題仍要實行減酒文化。

交通部則說，之前開會，衛福部代表曾說有專科醫生可判定有無酒癮，未來要做鑑定應沒問題，會再做跨部會協調。