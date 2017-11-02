暌違10年 2081千歲團 不老騎士再環島

2017-11-02

〔記者蔡淑媛、劉曉欣／綜合報導〕十年前弘道老人福利基金會首次完成「不老騎士—歐兜邁環台日記」夢想，暌違10年，昨天26名不老騎士再圓不老壯舉，他們平均年齡75歲、年紀總合2081歲，挑戰全程11天共1250公里的摩托車環島計畫，向不老夢想致意。

「這是一場2081歲的夢想！」不老騎士這次從台中市政府接受眾人歡呼，熱鬧出發，一路往南再逆時針從東部北上，這次環台天數更短、騎乘距離更長，平均每天要騎乘約100公里追夢，將繞到台灣最南端墾丁，進入太魯閣天祥，完整走過台灣之美，9日前進總統府，總統蔡英文將接見。

77歲女騎士 帶母親照片旅行

參加的女騎士中，77歲的張王春桃帶著母親照片一起環島，她曾許諾要帶母親環島旅行，但母親等不及已離世，她克服膝蓋退化問題，將母親照片放在車頭，一起騎車圓夢。

最高齡87歲 癌症第四期勸不退

最高齡的87歲周邦爺爺罹患胃癌、攝護腺癌第四期，醫生想勸退他參加環島，但爺爺希望透過這個機會，重新認識台灣美麗的土地，說服醫生讓他來參加。

不老騎士得先經過3個月培訓，完成體適能訓練、道安講習、團體默契訓練及150公里台中到日月潭挑戰，才能參與環島旅程，不少阿公阿嬤難以完成第一階段考驗退出。

弘道基金會於2007年首次帶著17位平均年齡81歲的長輩騎車環島13天，完成1178公里的環島壯舉，5年前紀錄片上映後，造成不老精神轟動台灣。