立院初審大轉彎 偏鄉專聘教師 要有教師證

2017-11-02

教團反對原案 教委會翻盤

〔記者蘇芳禾／台北報導〕為解決偏鄉師資問題，立法院教育文化委員會昨初審通過「偏遠地區學校教育發展條例草案」，規範偏鄉學校甄選的「專聘教師」須有教師資格，並訂定鼓勵機制，讓合格教師有意願到偏鄉久任。

偏鄉地區面臨少子女化、人口外流的衝擊，教育部研擬偏遠地區學校教育發展條例草案，開放「甄選合格專任教師確有困難」的偏鄉學校，可以控留教師編制員額3分之1以下的人事經費，徵選專聘教師。專聘教師的待遇比代理教師好一點，聘期可達兩年並可續聘。

朝野立委10月25日審查時達成專聘教師不需要有教師資格限制的共識，但教育團體擔心偏鄉因此淪為教育次等區，並扼殺有教師資格者的機會。

教委會昨審查此案時，朝野立委決定對專聘教師的資格大轉彎，規範專聘教師須通過教師檢定，擁有教師資格。

代理師 輔導取得教師證

民進黨立委、教委會召委張廖萬堅受訪坦言，教師團體確實有來協商，認為現在有這麼多師培教育體系的教師，為何不用？

對於未具教師資格的現職代理教師，初審通過的草案條文規定，最近3年內於偏遠地區學校實際服務滿4學期，且表現優良者，得參加由教育部全額補助的師資培育課程，通過教師資格考試且經教學演示及格者，並可以「免實習」取得教師證。

提供免費住宿 以招師資

至於現行狀況是有教師證的老師不願意去偏鄉，張廖萬堅表示，草案因此規定，主管機關於偏遠地區學校提供住宿設施，供教職員工生住宿者，得減、免收宿舍管理費、使用費、租金，以為鼓勵。

教育部國教署長邱乾國說，有合格教師證者可以受聘為專聘教師，可以幫助吸引有合格教師證者到偏鄉服務，對偏鄉師資品質會有正面幫助。