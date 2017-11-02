愛的馬拉松 腦萎生摔倒父接力

2017-11-02

6公里53分鐘 父子都獲完賽狀

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市忠明高中國中部黃姓國一生，因先天性小腦發育不全，造成運動失調、呼吸異常、智力受損、視力僅0.1等多重障礙，昨天仍與同學一起完成校慶熱身6公里小馬拉松賽，中途因摔傷、不得不退出，一路陪跑的爸爸代為接續完成賽程，父子都獲得完賽獎狀。黃生感謝爸爸說：「這次跌倒了，下次會再努力跑回來！」

黃生的小腦發育僅正常人的一半，身體功能平衡差，眼睛震顫、口語表達不佳，運動過度還會失溫、發紺，即使持續復健和治療，走路仍然不穩、常會摔倒，但為了與同學一起完成6公里艱難任務，爸爸特地陪跑，兩人互相打氣。

黃生在校長鳴槍後與同學奮力開跑，步伐難以平衡，但仍努力邁步向前，繞著校園圍牆每圈850公尺跑步，跑不動了，改為走路、調整呼吸。跑第3圈時，黃生跌倒受傷，臉部和手腳都擦傷，還想堅持下去。

黃爸爸見兒子傷口不小，告訴他：「我會幫你跑完！」黃生才在老師的陪伴下至救護站包紮傷口。即使不敵年輕力盛的國中生而速度不斷落後，黃爸爸仍努力為兒子跑步，堅持跑完全程，跑了53分鐘終於到達終點，完成7圈繞場賽。

勇於挑戰 精神感動全校師生

黃爸爸說，跑得有點辛苦，但完全不會想放棄，「就是要幫兒子跑完！」賽後也開心地與兒子一起領獎狀、拍照。

忠明高中60週年校慶於11月11日，昨天舉辦熱身小馬拉松。教務主任陳建銘說，師生看到黃姓父子互動好感人，體會要珍惜家人，學習勇敢挑戰。