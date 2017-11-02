學者︰政府評估可停空間、總量管制

2017-11-02

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕隨借隨停的便利，是oBike出現違停亂象的主因。學者認為官方應依各區停車空間，要求oBike總量管制，業者也應與消費者制定騎乘規則，減少違規情形。

中華大學運管系副教授林祥生比喻，oBike就像計程車，可隨時招手就上車、到目的地就下車，YouBike像是公共運輸，要到指定地點上下車。公共運輸可以大力發展，計程車則要總量管制，這個道理用在oBike也是一樣。為確保業者不會自行多投放車輛，管理單位應跟業者先收取保證金，一定時間違規達指定比例，政府就可沒收保證金，讓業者可透過費率或其他手段，更盡心去要求消費者不要違規。

中央警察大學交通系教授蔡中志也說，oBike必須肩負起管理使用者的責任，政府應做的事情，就是堅定不能讓oBike有妨礙交通情況，要針對所有違規車輛進行開單拖吊。

交通大學運管系副教授黃台生建議，除了限制oBike不能隨處亂停外，各縣市應評估各區停車空間，限制oBike車輛投放數量，超過就開罰。oBike跟消費者間也應該訂定管理機制，可先收訂金或加入費，民眾違反交通規則時，就從中扣款等。

黃台生表示，無樁式共享單車因是新興產業，各國都碰上類似違停問題。中國上海的共享單車業者，會先跟民眾收取約兩百五十元人民幣的會員費，會員想要怎麼停放車輛，業者都不在意，因為不會虧本，當地管理單位目前也無有效管理方式。

至於澳洲的oBike，日前官方才剛跟業者簽訂協議，內容包含規範車輛停放區域、明確告知消費者可能範圍等，希望能終止違停現況。