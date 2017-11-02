6~15歲首次配眼鏡 要有醫師處方箋

2017-11-02

〔記者吳亮儀／台北報導〕家長注意！衛福部預告「驗光人員法施行細則」，六歲以下幼童每次都得先由醫師驗光後，才能配眼鏡；六歲到十五歲學童第一次配眼鏡也須先看過眼科，由醫師開立處方箋後，才能配眼鏡。

衛福部醫事司長石崇良說，這兩項措施是確保學童和幼童的近視狀況不會被誤判，例如六歲以下幼童要由醫師排除因斜視、弱視或先天性疾病引起的視力不良；六歲到十五歲學童第一次配眼鏡時，要由醫師先確定排除假性近視和治療可能，才能配眼鏡。新措施最快明年上路。