戴死神面具嚇哭幼童 托嬰中心犯眾怒

2017-11-02

〔記者洪定宏／高雄報導〕高市某私立托嬰中心托育員以慶祝萬聖節為名，竟戴著電影「驚聲尖叫」死神面具嚇幼兒，另一托育員持手機錄影，約一分鐘影片被傳至網路，引發眾怒。托嬰中心主任PO文道歉，聲稱已要求嚇幼兒的托育員離職，但仍無法平息眾怒，認為錄影者也該受處分。

社會局要求限期改善

社會局表示，截至昨天下午，戴面具及錄影的托育員都尚未離職，業者列為「考核」，雖然其行為未達到虐待程度，但已要求限期改善，包括對員工再教育及向家長說明等，若未改善，可連續處罰三萬至十五萬元，最重可停辦。

這段影片可看到托育員戴死神面具，繞著室內遊戲空間，一個一個追逐幼兒，對孩子吼叫，約有十名幼兒驚嚇痛哭，拚命跑開，還對錄影的托育員求救說：「不要、不要！」但錄影者完全無動於衷，最後竟然有人對著一名幼兒說：「他不會怕耶？」

影片被馬賽克後PO到「爆料公社」及YouTube，網友留言痛批「老師有病嗎？太過分了！」「為了自己好玩！拿別人小孩來開心！」「托嬰的小朋友也才幾歲～這樣嚇～晚上都做惡夢了～這陰影會多深啊！」

主任PO文道歉 請扮鬼老師離職

托嬰中心主任看到影片後，在自家臉書粉絲頁PO文道歉，指他雖人在國外，但看了很氣憤，「嚇哭孩子，讓家長擔心，確實是我們的不對，此老師目前仍是試用期，對於她的行為與態度還在摸索中，當下也立即處分，請該名老師離職，今後我們將重新檢測每一位新進員工，確保每個孩子在校快樂時光！在此獻上萬分歉意！真的非常抱歉」。