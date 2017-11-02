買飯店優惠餐券 民怨訂不到位／買券未使用比率高達10％ 消基會促查是否控制座位數

2017-11-02

〔記者陳宜加、蕭玗欣／綜合報導〕台北國際旅展甫落幕，各大飯店餐券仍是不少消費者首選，但有旅行業者指出，使用餐券訂位恐遇「天天客滿」，讓人打退堂鼓，若又忘記退費，反而變成業者百分之百利潤。消基會建議主管機關應查核業者是否片面控制座位數。

預約常要等數個月

台北市旅行同業公會副理事長柯牧洲表示，旅展期間，各飯店販售的餐券雖然有信託，但消費者電話預約可能得到天天客滿的回答，最久可能要等三個月後、甚至半年，令消費者打退堂鼓。

他指出，根據統計，消費者衝動購買後因忙碌、健忘等因素，未主動消費的比率高達十％，若消費者忘記再預約訂位，店家也未主動通知提醒，購買而未使用狀況，最後反而變成店家百分之百的利潤。

餐券逾期可退費

五星飯店業者則回應，消費者若不想使用餐券，可以無條件到飯店要求退費，即便餐券逾期，也能以購買原價退現金，不會吃虧。消費者來電預約時，不會詢問消費者是否持餐券，但建議消費者若要在假日用餐，至少要提前兩週預約。

今年旅展銷售業績破億的晶華酒店表示，每年約有五到十％的消費者退券或逾期未使用，按照多年販售餐券經驗，民眾都習慣擠在期限前一個月使用，導致一位難求。

消基會董事長游開雄表示，常見消費者使用餐券遭業者以「客滿」為由拒絕訂位，業者多設定一定比例給餐券消費，讓消費者熱門時段向隅，主管機關應主動查核業者是否片面控制座位數。