中華郵政帶老人踏青 明年再拚居家醫療

2017-11-01

〔記者陳宜加／台北報導〕響應推動長照，中華郵政今年開辦「不老運動」帶老人家出門踏青，明年更預計發展「居家醫療」，以郵政醫院為前鋒，主動前往長輩家中健康諮詢、初步看診。

全台有超過1300間郵局、1.2萬名郵差，交通部長賀陳旦日前提出構想，將郵局擁有社會信任等特性與簡易壽險結合，推出長照業務。今年10月起至11月底於各地郵局舉辦20場「不老運動」，帶銀髮族出門踏青，現場並提供醫護站、健康檢測等服務，預計明年將再辦57場。

中華郵政董事長、交通部政次王國材表示，不老運動由日本而來，為落實「長青長、長照短」，目標讓老人家更健康，長照則由衛福部分工。

他指出，明年中華郵政將進一步推動居家醫療。有鑑於不少老人家生病卻懶得出門就醫，郵政醫院將派出醫師，主動前往長輩家中健康諮詢、初步看診，進而落實後端醫療轉診，未來可望與全國醫療院所合作。

兩年盼設5座無人郵局

此外，王國材指出，為順應社會新需求，將朝「智慧物流」、「數位金融」及「長照服務」3大經營目標邁進，其中，預計108年以前於全台設置5座「無人郵局」。

中華郵政副總王淑敏指出，明年3月先於台北金南郵局啟用「數位郵局」，建置各式自助服務機、i郵箱、平板電腦與數位互動牆，提供數位金融體驗；未來引進「虛擬櫃員機（VTM）」，提供開戶、申請即時製發金融卡、網路郵局、轉帳、繳費等24小時自助服務，成為「無人郵局」的先導示範點。