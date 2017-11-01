批踢踢掛了 鄉民哀嚎「世界末日」

2017-11-01

29日晚間當機 今將修復

〔記者吳柏緯／台北報導〕鄉民崩潰！全台最大的社群平台「台大批踢踢實業坊（PTT）」10月29日晚間無預警當機，據悉是因為主機的3顆硬碟損壞造成。官方表示已著手搶修，預計今天修復，盼鄉民們耐心等待。

不少鄉民發現，PTT從10月29日晚間開始無法連線，昨天上午在官方臉書專頁說明，當機原因是磁碟陣列損毀，需重新設定。據了解，總共有3顆硬碟毀損，官方從當機後就開始接力修復與重新設定，預計今天修復。

對許多鄉民而言，PTT已成為生活中不可或缺的一部分，當機之後，不少鄉民表示感到焦慮、不安，上班、上課時精神難以集中，甚至直呼世界末日來臨。

3顆硬碟損壞 癱瘓網站

資深鄉民黃先生表示，很喜歡在棒球版跟其他鄉民聊天、討論賽況，雖然隔著電腦，卻有一種大家一起看比賽的熱鬧感。昨天PTT當機，只好自己一個人看。

資深鄉民陳小姐指出，非常依賴PTT獲取各項資訊，若發生一些新聞事件，也會想上PTT和其他鄉民討論，因此PTT當機後，甚至覺得與社會脫節。不過她也提到，這兩天由於無法使用PTT，因此難得早睡。

大數據公司營運長林慧珍分析，PTT當機後，鄉民大多往Facebook與Dcard兩個社群網站流動。她進一步分析，這次當機後，首當其衝的是棒球、八卦與政黑等熱門看板，因此也可以觀察到流往其他社群平台的鄉民，討論的議題仍然與這幾個版相關。

除了鄉民失去討論空間外，在PTT上網路聲量較大的公眾人物也受到影響。林慧珍以台北市長柯文哲為例，根據統計，包含支持與批評在內，柯文哲45%網路聲量來自於PTT，因此當機後也會影響柯文哲的討論熱度。

昨天也有許多在PTT2架設個人版的鄉民，將個人版改為八卦、棒球、籃球等看板的臨時版，供無家可歸的鄉民在上面聊天、討論。