網購達人捐200萬 殉職消防員父全數轉捐

2017-11-01

〔記者廖雪茹／竹縣報導〕新竹縣消防隊員林永軒10月27日在昇陽光電公司的火場搶救中殉職，網購達人「486先生」陳延昶表示要捐款200萬元給林永軒的家屬，第一時間遭家屬婉拒。不過，昨天下午經溝通，林爸爸最後同意接受這筆善款，並將以兒子的名義，全數捐助真正有需要的人，同時希望當面向「486先生」致意。

486先生常幫助弱勢

「486先生」最早以「486」代號在網路攝影教學、自2005年開始分享自己的購物心得，後來在臉書成立「486先生粉絲團」做直播生意，獲利不錯，他大方回饋員工，帶大家遊歐洲半個月，也經常幫助弱勢團體，像是發起待用餐等。

「486先生」10月30日透過竹縣消防局收到林永軒父親的消息，林爸爸表示：「林永軒年紀很輕，沒有對社會有什麼貢獻，這樣勞師動眾非常不好意思。」還說他們夫妻都還有工作，所以婉謝捐款。

收到林永軒家屬婉拒捐款的消息後，「486先生」決定將200萬元捐給新竹縣消防局，看消防弟兄們有需要什麼器材就可以添購；如果消防局也婉拒捐款，就以林永軒弟兄的名字捐給台灣50所育幼院。「486先生」強調，他捐的並不是錢，而是對於消防弟兄們為了大家出生入死的那一份尊敬。

家屬一度婉謝捐款

新竹縣消防局長孫福佑說，由於「486先生」很有誠意，因此建議林永軒的家屬好好思考，可以將善款捐贈給永軒的母校等方式，將小愛化作大愛。

昨天下午溝通後，林永軒的爸爸同意接受善款，會將200萬元全數捐贈給真正有需要的人，還說希望能當面向「486先生」表達謝意。