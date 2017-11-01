鐵漢警展柔情！郭朝文幫偷渡客掃墓 協助落葉歸根

2017-11-01

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕台灣警察展溫情！苗栗縣警局通霄分局第三組組長郭朝文，曾處理中國偷渡犯丁顯雄違法打工跳樓致死案，警方以無名屍安葬，他連續9年於清明節前夕替丁打理墓塚，成功聯繫到家屬，讓丁男葉落歸根。他也曾花費2個月，協助七旬老翁將價值15萬元的鑽戒，歸還給失聯老友遺孀，圓了老翁30年心願。

93年間，通霄警分局山腳派出所接獲報案，轄區疑似有逃逸外勞聚集，警方前往查緝時，4名偷渡犯從2樓跳下，其中丁男因跳下時採光罩破裂摔死。丁男因客死異鄉，雖然警方查出丁男身分，但遺體無家屬認領，最後只能以無名屍埋葬。

幫無名屍打理墓塚9年

郭朝文認為，丁男因家境艱苦才會偷渡來台打工，卻不幸喪命，雖然與丁男素昧平生，96年起，每年清明節替丁打理墓塚。前年4月清明節後，郭朝文接獲丁男嫁來台灣的友人電話，表達家屬希望讓丁男返鄉安葬，郭朝文協助聯繫後，讓丁男回到中國福建省平潭老家落葉歸根，傳為佳話。

郭朝文同儕回憶這段往事表示，當年丁男曾託付一起偷渡來台的表哥將5萬元工作所得帶回老家，丁男過世後竟被私吞，對照郭朝文舉動，更讓人感慨。

助老翁將鑽戒物歸原主

一名住在宜蘭縣的70歲柳姓老翁，得知郭朝文是「尋人高手」，寫信求助。柳翁在信中說，30年前他與陳姓友人合開麵包店，結束營業後，在店裡發現一枚陳姓友人遺留的鑽戒，聽聞陳姓友人因車禍意外過世，家屬也音訊全無，希望能協助物歸原主。

郭朝文對於柳翁撿到鑽戒卻不私藏，萬分感動，他整理蛛絲馬跡，花了2個月成功找到柳翁故友遺孀，歸還市價約15萬元鑽戒。郭朝文說，這枚鑽戒不只證明了友情的可貴，還有人間最需要的溫情。