暖心檢警樂捐 助越南偷渡婦返鄉待產

2017-11-01

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕越南籍婦人陳氏秋河因家逢災變，不得已偷渡來台打工，未料懷孕6個半月的她被逮，苦於無錢繳罰金買機票遣返。新竹地檢署檢察官許大偉與移民署新竹縣專勤隊共同樂捐3萬7千元，讓她安心返鄉待產。異域熱情的台灣官員，讓陳婦流下激動的眼淚！

專勤隊調查，40歲的陳婦與先生先前都來過台灣打工賺錢，回越南後靠著攢積的小本買下一塊香蕉園，希望從此過著安定的生活，沒想到一個颱風讓夫妻夢碎，且得向地下錢莊借2萬美金還債。

由於被錢莊逼債甚緊，夫妻又想起淘金的台灣，於是8月一起坐船偷渡來台，哪知沒幾天就雙雙被逮。大腹便便的陳婦無法進收容所，只能在外替代收容處分，先生則先遣返越南。陳婦在台人生地不熟，身上又沒錢，幾乎走投無路，只能一天啃一個麵包與喝水度日，終日以淚洗面。

新竹地檢署檢察官許大偉得知，認為一定要趕緊幫助陳婦回國，以免她產期接近而無法搭上飛機，或是小孩在台灣出生將無法取得國籍。許大偉先捐出1萬元、副隊長陳美娟也捐1萬元，專勤隊同仁跟進共同捐出1萬7千元，合計3萬7千元讓陳婦用來繳清罰金、機票與欠租費用，還有一點餘額可讓她返國當待產生活費。

陳氏秋河昨天從許大偉手中接過紅包時感動得熱淚盈眶，許大偉祝她順利返鄉、生產平安。

曾揪團義助大哥蛋捲

許大偉是竹檢公認的暖男檢座，他曾因逛夜市被「大哥手工蛋捲」吸引，上前詢問蛋捲為何叫「大哥」，老闆劉祐誠坦白回答「我是更生人啦！」許大偉因此揪團義助，從此讓大哥蛋捲一炮而紅。

3年前越南籍杜姓女子假結婚來台涉及偽造文書，抱著襁褓中的男嬰到新竹地院開庭，提到孩子生父失聯，自己要帶孩子無法打工，靠同鄉接濟過日子，開庭結束後，蒞庭的公訴檢察官許大偉立即提領1萬元給杜女，讓她感受到台灣人的溫暖。